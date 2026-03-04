Inscription
Beat & Motion Tome 2

Naoki Fujita

ActuaLitté
Tatsuhiko et Nico mettent la réalisation du clip en pause pour poursuivre leurs rêves, chacun de leur côté. Pendant que Nico renégocie son contrat avec la maison de disque, Tatsuhiko se lance dans un concours de films d'animation, bien décidé à décrocher la première place. BEAT & MOTION est l'oeuvre de Naoki Fujita, un jeune mangaka plein de talent révélé grâce à l'émission Million Tag créée par Shueisha. A la suite de ce concours, il est sérialisé avec BEAT & MOTION, qui bénéficiera également d'une adaptation en anime diffusée sur Netflix. Ce récit universel aborde les rêves et la force qu'il faut pour les atteindre, à travers une courte série portée par un duo attachant. Avec des personnages profondément humains et un cadre original (la création de clips musicaux) Fujita signe une oeuvre aussi vibrante qu'inspirante.

Par Naoki Fujita
Chez Panini comics

|

Auteur

Naoki Fujita

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

Beat & Motion Tome 2

Naoki Fujita trad. Akiko Indei, Pierre Fernande

Paru le 04/03/2026

200 pages

Panini comics

8,29 €

ActuaLitté
