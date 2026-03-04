X-Men N° 30 . Edition collector

Doug Ramsey est désormais l'héritier d'Apocalypse, et lorsqu'il vient demander l'aide des X-Men, ce n'est pas forcément bon signe. Wolverine et Ransom doivent retrouver un vilain caché au milieu d'une foule de cosplayers ! Kitty Pryde est projetée à l'époque de ses débuts parmi les X-Men. Wolverine va-t-il devenir un parrain de la mafia ? Tornade est la dernière ligne de défense avant l'extinction de l'univers. Et Magie livre son ultime combat aux côtés de Dani Moonstar. Un numéro essentiel, qui marque la fin de toutes les sagas en cours (et celle de la série Magik) avant le lancement, dès avril, du crossover Age of Revelation, appelé à bouleverser l'univers mutant. Et si ce titre évoque la légendaire Ere d'Apocalypse, ce n'est pas un hasard : Doug Ramsey, alias Révélation, est bien l'héritier du célèbre