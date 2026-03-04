Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Comics

L'héritage perdu

Benjamin Percy, Robert Gill, Joshua Cassara

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Stryfe et Wolverine poursuivent une mission commune aux conséquences potentiellement apocalyptiques... mais Nick Fury (l'ancien, pas le jeunot) se dresse sur leur chemin ! Pendant ce temps, Deadpool échafaude un plan dont il est convaincu qu'il arrangera tout, ce qui signifie, bien sûr, que la catastrophe n'est pas loin ! Les superstars du carton ciné de 2024 sont de retour pour de nouvelles aventures explosives, riches en rebondissements et marquées par l'arrivée d'un des plus redoutables vilains de l'univers mutant !

Par Benjamin Percy, Robert Gill, Joshua Cassara
Chez Panini comics

|

Auteur

Benjamin Percy, Robert Gill, Joshua Cassara

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'héritage perdu par Benjamin Percy, Robert Gill, Joshua Cassara

Commenter ce livre

 

L'héritage perdu

Benjamin Percy, Robert Gill, Joshua Cassara trad. Benjamin Viette

Paru le 04/03/2026

128 pages

Panini comics

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039143318
9791039143318
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.