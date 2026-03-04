L'héritage perdu

Stryfe et Wolverine poursuivent une mission commune aux conséquences potentiellement apocalyptiques... mais Nick Fury (l'ancien, pas le jeunot) se dresse sur leur chemin ! Pendant ce temps, Deadpool échafaude un plan dont il est convaincu qu'il arrangera tout, ce qui signifie, bien sûr, que la catastrophe n'est pas loin ! Les superstars du carton ciné de 2024 sont de retour pour de nouvelles aventures explosives, riches en rebondissements et marquées par l'arrivée d'un des plus redoutables vilains de l'univers mutant !