#Imaginaire

Flashforward

Thierry Arson, Robert J. Sawyer

ActuaLitté
Lloyd Simcoe et Theo Procopides, deux physiciens géniaux, s'apprêtent à procéder à une expérience révolutionnaire au CERN de Genève. A la seconde où celle-ci débute, l'humanité entière perd connaissance pendant deux minutes, ce qui provoque une impressionnante série de désastres. Mais pendant ces deux minutes comme suspendues, chacun a eu aussi une vision de sa vie une vingtaine d'années plus tard. Pendant qu'on débat sans fin de cet incroyable phénomène, Lloyd se demande qui était la femme aperçue dans sa vision. Theo, lui, s'inquiète de n'en avoir pas eu. Pour tirer les choses au clair, tous deux décident d'enquêter sur leur futur.

Par Thierry Arson, Robert J. Sawyer
Chez Gallmeister

|

Auteur

Thierry Arson, Robert J. Sawyer

Editeur

Gallmeister

Genre

Science-fiction

Flashforward

Robert J. Sawyer trad. Thierry Arson

Paru le 04/02/2026

416 pages

Gallmeister

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782404080512
