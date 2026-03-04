Rites de réconciliation

Après les événements dévastateurs du volume précédent, Matt Murdock n'a jamais été aussi seul. Et voilà qu'une nouvelle menace plane sur Hell's Kitchen : un ennemi mystérieux fait littéralement pourrir le quartier et ses habitants, Daredevil compris ! Bullseye et le Caïd seraient-ils derrière tout ça ? Juste à temps pour la sortie de la saison 2 de Daredevil : Born Again sur Disney+ (avec le retour très attendu de Krysten Ritter dans le rôle de Jessica Jones), voici un nouveau chapitre de la saga signée Saladin Ahmed (Laura Kinney : Wolverine). Le Caïd s'apprête-t-il à frapper à nouveau ?