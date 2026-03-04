Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Comics

Rites de réconciliation

Saladin Ahmed

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après les événements dévastateurs du volume précédent, Matt Murdock n'a jamais été aussi seul. Et voilà qu'une nouvelle menace plane sur Hell's Kitchen : un ennemi mystérieux fait littéralement pourrir le quartier et ses habitants, Daredevil compris ! Bullseye et le Caïd seraient-ils derrière tout ça ? Juste à temps pour la sortie de la saison 2 de Daredevil : Born Again sur Disney+ (avec le retour très attendu de Krysten Ritter dans le rôle de Jessica Jones), voici un nouveau chapitre de la saga signée Saladin Ahmed (Laura Kinney : Wolverine). Le Caïd s'apprête-t-il à frapper à nouveau ?

Par Saladin Ahmed
Chez Panini comics

|

Auteur

Saladin Ahmed

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rites de réconciliation par Saladin Ahmed

Commenter ce livre

 

Rites de réconciliation

Saladin Ahmed

Paru le 04/03/2026

135 pages

Panini comics

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039143295
9791039143295
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.