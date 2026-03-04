Alors que la Terre sombre dans la guerre, le Silver Surfer revient des confins du cosmos pour protéger la planète qui lui a rendu son humanité. Mais un nouvel adversaire a juré de le dépouiller de tout ce qu'il possède. Si le Surfer venait à tomber, qui manierait le Pouvoir Cosmique ? Avec, en invités de marque, Galactus et les Quatre Fantastiques. Figure tragique par excellence de l'univers Marvel, le Silver Surfer trouve ici une histoire à la hauteur de sa légende. Greg Pak (Planet Hulk) signe un récit à la fois grandiose et bouleversant, sublimé par les dessins de Sumit Kumar (Spider-Man : Black Suit & Blood). Une oeuvre cosmique et poignante qui pourrait bien marquer un tournant pour Norrin Radd.