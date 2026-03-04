Inscription
#Comics

Silver Surfer

Greg Pak, Sumit Kumar, Tiago Palma

Alors que la Terre sombre dans la guerre, le Silver Surfer revient des confins du cosmos pour protéger la planète qui lui a rendu son humanité. Mais un nouvel adversaire a juré de le dépouiller de tout ce qu'il possède. Si le Surfer venait à tomber, qui manierait le Pouvoir Cosmique ? Avec, en invités de marque, Galactus et les Quatre Fantastiques. Figure tragique par excellence de l'univers Marvel, le Silver Surfer trouve ici une histoire à la hauteur de sa légende. Greg Pak (Planet Hulk) signe un récit à la fois grandiose et bouleversant, sublimé par les dessins de Sumit Kumar (Spider-Man : Black Suit & Blood). Une oeuvre cosmique et poignante qui pourrait bien marquer un tournant pour Norrin Radd.

Par Greg Pak, Sumit Kumar, Tiago Palma
Chez Panini comics

|

Auteur

Greg Pak, Sumit Kumar, Tiago Palma

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Commenter ce livre

 

Silver Surfer

Greg Pak, Sumit Kumar, Tiago Palma trad. Thomas Davier

Paru le 04/03/2026

128 pages

Panini comics

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791039143288
