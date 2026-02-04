Inscription
#Imaginaire

Le livre des heures perdues

Agnès Jaubert, Hayley Gelfuso

Elle avait respiré les parfums d'autres époques et d'autres endroits, se laissant envahir autant par leur splendeur que par leur horreur. Elle avait grandi au milieu des soubresauts d'empires abandonnés et était devenue adulte sous les règnes de rois et de reines, au milieu de guerres dans chaque hémisphère. Le passé battait en elle comme un deuxième coeur. En 1938, à Nuremberg, vit Ezekiel Levy, un horloger juif, qui raconte chaque soir à sa fille, Lisavet, l'histoire de l'espace-temps et de ses gardiens aux montres magiques. Un simple conte... Mais lors de la tragique Nuit de Cristal, Ezekiel met Lisavet à l'abri dans l'espacetemps, une bibliothèque renfermant tous les souvenirs de l'humanité. Il ne reviendra jamais la chercher... Lorsqu'elle comprend que des nazis s'introduisent dans l'espace-temps pour détruire des livres, et ainsi réécrire l'Histoire, elle s'érige en résistante contre l'oubli et sauve tout ce qu'elle peut. Dix ans plus tard, sa rencontre avec Ernest Duquesne, un espion américain, chamboule sa vie et lui laisse entrevoir le monde qu'elle a laissé derrière elle. Il l'entraîne alors sur une voie qui pourrait bouleverser l'Histoire à tout jamais. Le Livre des heures perdues est une exploration bouleversante du temps, de la mémoire et de ce que nous sommes prêts à sacrifier pour protéger ceux que nous aimons. "Un véritable tour de force. Une histoire d'amour qui transcende les frontières du temps, de la mémoire et de la réalité". Patti Callahan Henry, autrice de Retrouve-moi à Whisperwood "Un premier roman captivant... Hayley Gelfuso mêle habilement romance et fantastique et nous entraîne dans la quête de ses héros, qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière page. Un vrai régal". Publishers Weekly

Par Agnès Jaubert, Hayley Gelfuso
Chez Hauteville

|

Auteur

Agnès Jaubert, Hayley Gelfuso

Editeur

Hauteville

Genre

Fantastique

Le livre des heures perdues

Hayley Gelfuso trad. Agnès Jaubert

Paru le 04/02/2026

458 pages

Hauteville

22,00 €

9782387210326
