Estampillé Japon

Une vision délirante et détournée du Japon traditionnel. Après sa première BD, Bienvenue chez Smitch, Tartrais change de thème et carrément de continent pour nous amener au Japon ! Il représente des scènes dans un Japon traditionnel en se basant sur les clichés et les images souvent fantasmées que l'on a sur ce pays et cette culture : le Mont Fuji, la cérémonie du thé, les ninjas, les sumos, la saison des cerisiers en fleurs, etc. Tartrais choisit un thème qui plaît beaucoup et s'amuse à nous surprendre avec sa vision délirante, et des détournements de nos clichés. L'élégance et la douceur de la mise en couleur, qui imite les estampes traditionnelles japonaises, crée un contraste étonnant avec l'humour de l'auteur.