Estampillé Japon

Erik Tartrais

ActuaLitté
Une vision délirante et détournée du Japon traditionnel. Après sa première BD, Bienvenue chez Smitch, Tartrais change de thème et carrément de continent pour nous amener au Japon ! Il représente des scènes dans un Japon traditionnel en se basant sur les clichés et les images souvent fantasmées que l'on a sur ce pays et cette culture : le Mont Fuji, la cérémonie du thé, les ninjas, les sumos, la saison des cerisiers en fleurs, etc. Tartrais choisit un thème qui plaît beaucoup et s'amuse à nous surprendre avec sa vision délirante, et des détournements de nos clichés. L'élégance et la douceur de la mise en couleur, qui imite les estampes traditionnelles japonaises, crée un contraste étonnant avec l'humour de l'auteur.

Par Erik Tartrais
Chez Fluide Glacial

|

Auteur

Erik Tartrais

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Humour

Estampillé Japon

Erik Tartrais

Paru le 04/03/2026

56 pages

Fluide Glacial

13,90 €

ActuaLitté
9791038209619
© Notice établie par ORB
