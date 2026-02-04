Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La femme du lac

Sandra de Vivies

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fascinée par une boîte de négatifs dont elle a fait l'acquisition sur un marché à Berlin, une femme s'efforce d'en deviner les motifs. A travers les ombres et les contrastes, elle guette les signes qui lui permettent de les dater et y distingue la silhouette d'une autre femme, dont elle imagine l'existence : celle d'une personne ayant grandi sous le régime nazi, formatée par cette idéologie de la "normalité " et de la performance. Mais à cette réflexion sur le conditionnement social, sur la valeur des images, ce qu'elles fabriquent et transmettent, vient se greffer une interrogation sur la propre trajectoire de la narratrice : pourquoi a- t-elle été attirée par cette femme et ces photos ?? N'a-t-elle pas elle-même été considérée comme "différente" , inapte à interagir avec les autres ?? Si les dictatures sont connues pour contraindre les trajectoires individuelles, au nom d'un idéal supérieur, les sociétés contemporaines sont-elles exemptes de critiques quant aux catégorisations qu'elles créent et aux modalités qu'elles imposent ?? Au fil de cette double enquête historique et sensible, Sandra de Vivies traque les trajectoires perçues comme non conventionnelles et interroge les possibilités de leur existence.

Par Sandra de Vivies
Chez Cambourakis

|

Auteur

Sandra de Vivies

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La femme du lac par Sandra de Vivies

Commenter ce livre

 

La femme du lac

Sandra de Vivies

Paru le 04/02/2026

151 pages

Cambourakis

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386691102
9782386691102
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.