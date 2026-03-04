L'éducation en péril

Comment expliquer l'explosion des violences chez les enfants et les adolescents, la dégradation du climat scolaire, la déscolarisation d'un nombre croissant d'élèves et la souffrance de beaucoup d'enseignants ? Pourquoi tant d'élèves - et leur famille - contestent-ils l'autorité des enseignants ? Les parents semblent de plus en plus désemparés, et l'école impuissante. Cet essai explore les causes profondes de cette "crise de civilisation" : effondrement de l'autorité éducative, fragmentation de la société et triomphe de l'individualisme. Remontant aux racines des modèles qui ont structuré les conceptions éducatives - de l'éducation traditionnelle à "l'éducation nouvelle" puis au "retour de l'autorité" -, ce livre retrace l'histoire des idées et des pratiques qui ont conduit à la mise en péril de l'éducation de nos enfants. S'appuyant sur une analyse nourrie de nombreux témoignages de terrain, Jean-Pierre Obin dénonce les dérives d'un système éducatif français incohérent, injuste et incapable de former correctement ses enseignants, qui délaisse les enfants des milieux populaires et se révèle impuissant à dégager une élite élargie. Puis il propose des pistes concrètes pour reconstruire une autorité éducative légitime, appuyée sur la transmission de notre héritage culturel et moral, dans le respect des enfants. Au-delà de l'éducation, c'est de l'avenir de notre société dont il est ici question.