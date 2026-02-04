Mes premieres recettes du monde

A travers des recettes spécialement pensées pour les enfants, ce livre plonge les petits cuisiniers en herbe dans un voyage gourmand où chaque plat éveillera curiosité et appétit. De quel continent viendra notre prochain festin ? Un livre de recettes des quatre coins du monde pour découvrir des aliments et des saveurs éclectiques, s'ouvrir à la diversité culinaire et s'éveiller à différentes facettes de la culture internationale. Un tour du monde culinaire Faites découvrir aux enfants des recettes emblématiques des différents pays du monde tout en éveillant leur curiosité gustative et leur culture. Grâce aux recettes guidées pas à pas, ils développent leur motricité fine, leurs compétences en mathématiques et en lecture, et stimulent leur confiance. Chaque recette devient une aventure sensorielle et culturelle, pour faire de la cuisine une expérience ludique et éducative à partager tous ensemble.