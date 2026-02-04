Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Ron Kamonohashi : Deranged Detective Tome 16

Akira Amano, Alexandre Fournier, Tomiko Bénézet-Toulze

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Soupçonné d'être un complice de la famille M, Ron est recherché par l'alliance mondiale des détectives. Depuis sa cachette, il apprend qu'un cadavre à été decouvert, et qu'il a problablement un lien avec le clan de criminels. Pour mener l'enquête, il devra se contenter uniquement des informations communiquées par Toto depuis le lieu du crime... Après Reborn ! , découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique. "Avides de mystères et d'enquêtes insolubles ? Voici un nouveau détective dans le game : Ron Kamonohashi". Japan Live "Amano au sommet de son art. Un sans-faute ! " Dylan, libraire au Furet du Nord Louvroil " Ron Kamonohashi nous régale d'abord de sa fraîcheur, mais finit par nous intriguer pour tous ses mystères. " Animeland XTra "Ron Kamonohashi - Deranged detective possède un rythme haletant et une très bonne gestion du suspense et de la narration". L'Avis des bulles

Par Akira Amano, Alexandre Fournier, Tomiko Bénézet-Toulze
Chez Mangetsu

|

Auteur

Akira Amano, Alexandre Fournier, Tomiko Bénézet-Toulze

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ron Kamonohashi : Deranged Detective Tome 16 par Akira Amano, Alexandre Fournier, Tomiko Bénézet-Toulze

Commenter ce livre

 

Ron Kamonohashi : Deranged Detective Tome 16

Akira Amano trad. Alexandre Fournier

Paru le 04/02/2026

208 pages

Mangetsu

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382814895
9782382814895
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.