Ron Kamonohashi : Deranged Detective Tome 16

Soupçonné d'être un complice de la famille M, Ron est recherché par l'alliance mondiale des détectives. Depuis sa cachette, il apprend qu'un cadavre à été decouvert, et qu'il a problablement un lien avec le clan de criminels. Pour mener l'enquête, il devra se contenter uniquement des informations communiquées par Toto depuis le lieu du crime... Après Reborn ! , découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique. "Avides de mystères et d'enquêtes insolubles ? Voici un nouveau détective dans le game : Ron Kamonohashi". Japan Live "Amano au sommet de son art. Un sans-faute ! " Dylan, libraire au Furet du Nord Louvroil " Ron Kamonohashi nous régale d'abord de sa fraîcheur, mais finit par nous intriguer pour tous ses mystères. " Animeland XTra "Ron Kamonohashi - Deranged detective possède un rythme haletant et une très bonne gestion du suspense et de la narration". L'Avis des bulles