#Roman francophone

Trust Me Always

Meagan Brandy, Greta O'Keefe

ActuaLitté
La nouvelle romance de l'autrice à succès, Meagan Brandy, dans le même univers que Say You Swear. Je n'aurais jamais dû croiser la route d'Alister Howl, le quarterback remplaçant d'Avix University. Dès son premier sourire ravageur, j'aurais dû comprendre qu'il ne m'apporterait rien d'autre que des ennuis. Et il a fini par me briser le coeur. Mais Alister ne renonce jamais. Plus je l'ignore, plus il redouble d'efforts. Et le pire, c'est qu'une part de moi aime ça. Sauf qu'on ne peut pas aimer quelqu'un en qui on n'a plus confiance. Pourquoi je me retrouve à embrasser son coéquipier, Brady Lancaster, devant tout le monde ? Pour rendre jaloux Alister ? Pour me venger ? Je n'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est qu'à partir de cet instant, tout dérape. Faire semblant de sortir avec un joueur alors que son coéquipier tente de me reconquérir, c'est comme jouer avec le feu. Et sur ce terrain-là, je le sens... il n'y aura que des perdants.

Par Meagan Brandy, Greta O'Keefe
Chez Shingfoo

|

Auteur

Meagan Brandy, Greta O'Keefe

Editeur

Shingfoo

Genre

Romance sexy

Trust Me Always

Meagan Brandy trad. Greta O'Keefe

Paru le 04/02/2026

538 pages

Shingfoo

19,50 €

9782379874130
