La maison des Pancakes aux fraises

Replongez au coeur de Dream Harbor... Archer, chef mondialement célèbre et père solo, n'aurait jamais cru troquer ses cuisines étoilées pour un diner spécialisé dans les pancakes, niché dans une petite ville. Mais Dream Harbor a besoin d'un chef, et lui, d'un endroit où élever sa petite Olive avec un coup de main. Iris n'a jamais réussi à garder un emploi plus de quelques mois. Alors, quand elle apprend qu'Archer cherche une nounou à domicile, son instinct lui hurle de filer loin, très loin. Et pourtant, la voilà plongée dans une nouvelle vie : une fillette craquante, des montagnes de pancakes, un patron canon qui aime cuisiner et une tension impossible à ignorer. Rester pro ? Facile à dire... Mais alors, vraiment pas à faire. Niveau d'intensité : 2/4 Traduit de l'anglais par Marion Schwartz A propos de l'autrice : Laurie Gilmore écrit des romans à l'atmosphère chaleureuse typique des petites villes. Sa série "Dream Harbor" est remplie de citadins excentriques, de décors douillets et de romances cosy. Elle aime les livres au parfait équilibre entre doux et épicé, et s'efforce de le trouver dans ses propres récits.