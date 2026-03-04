Inscription
Le Seigneur nous tend la main

Benoît XVI

Même lorsque Benoît XVI célébrait la messe dans la plus grande discrétion - entouré seulement de ses secrétaires et des religieuses Memores Domini chargées de son intendance -, il prêchait. Une fidélité qui ne s'est jamais démentie, pas même après sa renonciation au pontificat, lorsqu'il choisit de demeurer au Vatican, dans la simplicité du monastère Mater Ecclesiae. A cette petite assemblée, le pape théologien offrait chaque jour des homélies d'une profondeur et d'une précision remarquables, à l'image de toute son oeuvre. Ses prédications, marquées par un dépouillement lumineux, ont été recueillies et sont présentées ici pour la première fois. A l'approche de la fin de sa vie, Benoît XVI y contemple sans relâche le coeur de la foi chrétienne : le mystère de Dieu fait homme, Jésus Christ, source et sens de toute existence. La tonalité spirituelle, épurée et christique confère à ces textes une qualité rare. Ils apparaissent comme le dernier legs d'un homme qui fut à la fois un immense théologien et un prédicateur de haute tenue. Ces méditations inédites s'adressent à tous ceux désireux de recevoir encore la parole claire, humble et profondément enracinée dans la foi de Benoît XVI.

Par Benoît XVI
Chez Artège

|

Auteur

Benoît XVI

Editeur

Artège

Genre

Benoît XVI

Le Seigneur nous tend la main

Benoît XVI trad. Serge Bruère, Cédric Chanot

Paru le 04/03/2026

282 pages

Artège

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791033617266
© Notice établie par ORB
