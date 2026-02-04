Pourquoi devient-on une icône du ski ? Pourquoi tel objet traverse les âges et devient tant une madeleine de Proust qu'une source d'inspiration pour l'avenir ? Comment ne pas se faire noyer par le temps qui passe, efface et rester une forme de phare dans la nuit, génération après génération ? Personne ne possède la réponse à ces questions. On constate après coup l'impact de cette icône, faite de chair et de sang, de laine ou de soie, et pourquoi pas de plastique. On n'explique pas non plus pourquoi la peinture d'un artiste méprisée s'installe des années plus tard dans les musées, pas davantage pourquoi des compositeurs ont failli ne pas enregistrer les titres qui les ont faits entrer dans la légende. Dans cet opus de Ski Français, nous explorons le pourquoi et le comment des icônes du ski, sans exhaustivité mais dans leur diversité. D'Emile Allais à Candide Thovex, de la futuriste Salomon SX90 inspirée du TGV alors naissant à la fameuse Moon boots, des pistes que l'on n'oublie jamais après y avoir posé les spatules à l'après-ski réinventé par la Folie Douce, il y a ce qui passe et ce qui reste à jamais. A l'image d'Edgar Grospiron, plus que jamais lié aux Jeux olympiques, comme si la destinée tissait de fils invisibles le cours d'une vie.