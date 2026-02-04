Inscription
#Roman francophone

Troubles de l'oralité

Anne-Sophie Pic, Stomie Busy

ActuaLitté
Reprendre goût à la vie : comment faire face aux troubles alimentaires chez l'enfant ? Bienvenue dans un univers où les cuillères volent, les purées font des taches et les repas deviennent des aventures ! Ce monde c'est celui de Lola, Simon, Ambre, Kaïs et de tous ceux qui souffrent de troubles alimentaires. En les suivant dans leur quotidien, on découvre des familles confrontées aux troubles de l'oralité chez l'enfant : ces difficultés souvent liées à des maladies digestives chroniques. Pour ces enfants et adolescents l'action de manger, parler, ou même se bro­sser les dents devient souvent un défi. Les inquiétudes et les maladresses de la part de l'entourage sont fréquentes et il y a encore une incompréhension autour de ces troubles taxés de caprices. Mais la réalité médicale est tout autre. Dans la grande majorité des cas, l'environnement, les émotions et les expériences passées influencent fortement le rapport à la nourriture. Entre anecdotes touchantes et ateliers sensoriels à l'hôpital, chaque page devient une ode à la résilience et à la créativité parentale dans cet album. Pensé avec le CHU de Lyon et les éditions Glénat, cet album solaire de l'artiste Stomie Busy sensibilise les professionnels, apporte un soutien aux familles et reste une belle invitation à voir l'alimentation autrement. Avec humour, poésie et une bonne dose de bienveillance, la bande dessinée aborde sans fard un sujet complexe et encore peu connu à l'aide d'un ton décalé tendre et pédagogue. A lire et à partager. Parce que manger, c'est aussi une histoire de coeur.

Par Anne-Sophie Pic, Stomie Busy
Chez Glénat

|

Auteur

Anne-Sophie Pic, Stomie Busy

Editeur

Glénat

Genre

Réalistes, contemporains

Troubles de l'oralité

Stomie Busy

Paru le 04/02/2026

58 pages

Glénat

11,50 €

ActuaLitté
9782344065839
© Notice établie par ORB
plus d'informations

