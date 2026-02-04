Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Les fantômes de Shearwater

Marie Chabin, Charlotte McConaghy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dominic Salt et ses trois enfants sont les gardiens de Shearwater, une île perdue au milieu de l'océan Austral. Site de la plus grande banque de graines du monde, Shearwater abritait jusqu'il y a peu de nombreux chercheurs, mais la montée des eaux a précipité leur départ. Les Salt sont désormais les derniers habitants. Mais voilà qu'un soir, durant la pire tempête que l'île ait jamais connue, une femme s'échoue mystérieusement sur le rivage. Qui est-elle ? Est-elle vraiment venue ici par hasard, comme elle le prétend ?

Par Marie Chabin, Charlotte McConaghy
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Marie Chabin, Charlotte McConaghy

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les fantômes de Shearwater par Marie Chabin, Charlotte McConaghy

Commenter ce livre

 

Les fantômes de Shearwater

Charlotte McConaghy trad. Marie Chabin

Paru le 04/02/2026

384 pages

Actes Sud Editions

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330217464
9782330217464
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.