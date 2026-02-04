Inscription
#Roman étranger

Le Dernier Passager

Esther Heboyan, Nedim Gürsel

Deniz Cakir vit à Paris avec sa femme Pénélope depuis des années. Pour les besoins d'un documentaire revenant sur sa carrière d'écrivain, il part pour Istanbul où il espère retrouver Songül, sa maîtresse. Durant le vol, il convoque les fantômes de son passé, retraçant le parcours des différents membres de sa famille dans l'Europe du XXe siècle. Le temps d'un dernier voyage, Deniz tisse le fil de son destin façonné par les guerres et les déracinements et célèbre l'écriture comme ultime rempart face à l'oubli. D'un rivage à l'autre, Nedim Gürsel pose un regard intime et politique sur la Turquie d'hier et d'aujourd'hui.

Par Esther Heboyan, Nedim Gürsel
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Esther Heboyan, Nedim Gürsel

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature turque

Le Dernier Passager

Nedim Gürsel trad. Esther Heboyan

Paru le 04/02/2026

190 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

9782330216122
© Notice établie par ORB
