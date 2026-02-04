Inscription
#Essais

Lire pour relier

Régine Detambel

En 2020, Régine Detambel crée un collectif de lectrices et lecteurs. S'invitant notamment dans les Ehpad auprès de celles et ceux qui, coupés du monde, n'avaient plus accès aux animations en raison de la pandémie, de contraintes physiques ou de fragilités cognitives, ce collectif Lire & Relier a utilisé la voix de tous ses bénévoles pour remédier aux solitudes forcées, par le biais du téléphone. C'est cette aventure hors norme que nous raconte Régine Detambel dans "Lire pour relier". Elle y révèle également quelques-unes des sources théoriques et des grandes lignes de sa pratique de bibliothérapie créative, complétées d'exercices précis pour permettre de se réaliser au gré des mots... Un essai réjouissant qui incite à lire et surtout à dire des textes, à renouer avec la poésie et à acheter un livre juste pour le plaisir de le tenir en main.

Par Régine Detambel
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Régine Detambel

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Bibliothéconomie

Lire pour relier

Régine Detambel

Paru le 04/02/2026

197 pages

Actes Sud Editions

7,90 €

9782330215712
© Notice établie par ORB
