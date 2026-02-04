Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

L'effet castor

Ben Goldfarb, Baptiste Morizot, Fanny Morizot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez avec humour dans la vie passionnante des castors, nos meilleurs alliés face aux défis climatiques ! De son style vif et incisif, Ben Goldfarb nous entraîne dans un voyage au pays des castors, à travers l'ensemble du territoire nord-américain et au-delà. Il part à la rencontre de scientifiques, de trappeurs, de ranchers... de tous ceux qui ont déjà compris l'importance décisive de ce rongeur, et nous offre un saisissant plaidoyer pour des relations apaisées entre les humains et cet incroyable ingénieur à fourrure. Entre histoire, biologie, écologie et politique, cette enquête brillante et drôle nous apporte les preuves irréfutables qu'à l'heure où la crise écologique gronde, il est temps de repenser notre rapport au vivant, de reconnaître nos erreurs passées et de partager notre autorité en matière de restauration des milieux avec de nouvelles forces naturelles. L'une d'elles stocke l'eau, remplit les nappes phréatiques, atténue les sécheresses, ralentit la propagation des incendies et amplifie la résilience des écosystèmes riverains : bienvenue au Castorocène.

Par Ben Goldfarb, Baptiste Morizot, Fanny Morizot
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Ben Goldfarb, Baptiste Morizot, Fanny Morizot

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Animaux sauvages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'effet castor par Ben Goldfarb, Baptiste Morizot, Fanny Morizot

Commenter ce livre

 

L'effet castor

Ben Goldfarb trad. Fanny Morizot

Paru le 04/02/2026

384 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330215040
9782330215040
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.