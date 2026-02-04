L'effet castor

Plongez avec humour dans la vie passionnante des castors, nos meilleurs alliés face aux défis climatiques ! De son style vif et incisif, Ben Goldfarb nous entraîne dans un voyage au pays des castors, à travers l'ensemble du territoire nord-américain et au-delà. Il part à la rencontre de scientifiques, de trappeurs, de ranchers... de tous ceux qui ont déjà compris l'importance décisive de ce rongeur, et nous offre un saisissant plaidoyer pour des relations apaisées entre les humains et cet incroyable ingénieur à fourrure. Entre histoire, biologie, écologie et politique, cette enquête brillante et drôle nous apporte les preuves irréfutables qu'à l'heure où la crise écologique gronde, il est temps de repenser notre rapport au vivant, de reconnaître nos erreurs passées et de partager notre autorité en matière de restauration des milieux avec de nouvelles forces naturelles. L'une d'elles stocke l'eau, remplit les nappes phréatiques, atténue les sécheresses, ralentit la propagation des incendies et amplifie la résilience des écosystèmes riverains : bienvenue au Castorocène.