Tome 3, L'insoumise apprivoisée ; Tome 4, L'inconnu

- Je vous assure qu'il ne faut pas m'épouser, milord. Je suis distraite, maladroite et entêtée. J'écoute aux portes, je crie et je cours dans la rue. Ah, et j'oubliais : je danse comme un pied. La plupart des débutantes rêvent de trouver un mari. Lady Pandora Ravenel a autre chose en tête. Cette jeune beauté ambitieuse préfère rester chez elle pour fonder son entreprise de jeux de société plutôt que de participer à la saison londonienne. Malheureusement, un scandale vient bouleverser ses projets... Le Dr Garrett Gibson, seule femme médecin en Angleterre, est aussi audacieuse et indépendante que n'importe quel homme. Pourquoi ne pourrait-elle pas profiter des plaisirs de la vie comme eux ? Pourtant, elle n'a jamais été tentée de se lancer dans une liaison... jusqu'à présent.