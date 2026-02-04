Inscription
#Roman francophone

Tome 3, L'insoumise apprivoisée ; Tome 4, L'inconnu

Anne Busnel, Lisa Kleypas

- Je vous assure qu'il ne faut pas m'épouser, milord. Je suis distraite, maladroite et entêtée. J'écoute aux portes, je crie et je cours dans la rue. Ah, et j'oubliais : je danse comme un pied. La plupart des débutantes rêvent de trouver un mari. Lady Pandora Ravenel a autre chose en tête. Cette jeune beauté ambitieuse préfère rester chez elle pour fonder son entreprise de jeux de société plutôt que de participer à la saison londonienne. Malheureusement, un scandale vient bouleverser ses projets... Le Dr Garrett Gibson, seule femme médecin en Angleterre, est aussi audacieuse et indépendante que n'importe quel homme. Pourquoi ne pourrait-elle pas profiter des plaisirs de la vie comme eux ? Pourtant, elle n'a jamais été tentée de se lancer dans une liaison... jusqu'à présent.

Par Anne Busnel, Lisa Kleypas
Chez J'ai lu

Auteur

Anne Busnel, Lisa Kleypas

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Tome 3, L'insoumise apprivoisée ; Tome 4, L'inconnu

Lisa Kleypas trad. Anne Busnel

Paru le 04/02/2026

765 pages

J'ai lu

16,90 €

9782290434673
