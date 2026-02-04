Vous êtes immortel

Pour un chaman, la mort n'existe pas. En suivant un cycle de renaissances, l'âme accomplit son voyage sur Terre et dans l'au-delà. Que se passe-t-il après notre dernier souffle ? Quelles sont les étapes du voyage ? Comment communiquer avec les défunts ? Arnaud Riou vous invite à explorer les mystères de l'au-delà pour apaiser votre peur de la mort, changer votre regard sur la fin de vie et adoucir le deuil de vos proches. Grâce aux concepts de karma et de réincarnation, vous apprendrez à interpréter les signes de l'après-vie afin de comprendre le sens de votre existence. Riche d'expériences personnelles, ce livre vous emmènera à la rencontre de chamans du monde entier, de maîtres bouddhistes réincarnés et d'enfants se souvenant de leurs vies antérieures...