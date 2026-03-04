Inscription
#Manga

Man of rust Tome 2

Kei Urushiro

ActuaLitté
Dans son ascension de la Faille, Luo a atteint la cité des Cendres, une ville où les criminels de la Surface sont enfermés pour y pourrir. Au détour d'une rue, il rencontre une mystérieuse jeune fille en cavale, poursuivie par une milice impitoyable. Entraîné malgré lui dans la course-poursuite, Luo se retrouve face à Simon, un utilisateur de sixième sens. Au terme d'un combat acharné, le mineur et sa nouvelle amie sont jetés en prison en attendant leur exécution. Mais pour Luo, hors de question de renoncer à sa quête. Il quittera cet enfer pour retrouver son ami Nikola et aucune cellule ne l'arrêta ! - Résumé non contractuel -

Par Kei Urushiro
Chez Kazé Editions

Auteur

Kei Urushiro

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

Man of rust Tome 2

Kei Urushiro trad. Léopold Dahan

Paru le 04/03/2026

187 pages

Kazé Editions

7,29 €

ActuaLitté
9782820353719
© Notice établie par ORB
