L'orpheline d'Auschwitz

En 1945, la guerre est terminée, et Auschwitz est enfin libéré. A seize ans, Tasha franchit les grilles du camp, en route vers la liberté. Elle se retourne pour regarder une dernière fois ce lieu qui lui a volé son enfance en se demandant comment elle a pu survivre à cet enfer, alors que tant d'autres n'y sont pas parvenus. Mais la joie d'être enfin libre est ternie par l'absence de sa mère. Quelques semaines plus tôt, elle lui a été arrachée des bras par un officier nazi... Où a-t-il emmené sa mère ? Est-elle encore en vie ? Avec une mèche de cheveux pour seul souvenir, Tasha demande à tous ceux qu'elle croise s'ils ont vu une femme rousse. Dans le chaos d'une Europe en cendres, la retrouver semble impossible, pourtant Tasha a une certitude : il faut toujours garder espoir. Cet espoir qui a fait d'elle une survivante plus forte que toute l'horreur du monde.