Roman francophone

La folle entreprise de lady Belinda

Maud Godoc, Erin Langston

Ethan Fletcher, journaliste américain, a traversé l'Atlantique pour reprendre l'imprimerie de son oncle. A peine arrivé à Londres, il découvre que l'entreprise est au bord de la faillite. Par chance, il rencontre Belinda Sinclair, qui a passé des années à écrire un roman d'horreur qu'aucun éditeur respectable ne veut publier. Ethan est à peine éditeur, et encore moins respectable, mais il a une presse et un besoin urgent de rembourser ses créanciers. C'est le début d'une collaboration dont les enjeux pourraient bien dépasser la fiction...

Par Maud Godoc, Erin Langston
Chez J'ai lu

|

Auteur

Maud Godoc, Erin Langston

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

La folle entreprise de lady Belinda

Erin Langston trad. Maud Godoc

Paru le 04/02/2026

443 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290428245
