La folle entreprise de lady Belinda

Ethan Fletcher, journaliste américain, a traversé l'Atlantique pour reprendre l'imprimerie de son oncle. A peine arrivé à Londres, il découvre que l'entreprise est au bord de la faillite. Par chance, il rencontre Belinda Sinclair, qui a passé des années à écrire un roman d'horreur qu'aucun éditeur respectable ne veut publier. Ethan est à peine éditeur, et encore moins respectable, mais il a une presse et un besoin urgent de rembourser ses créanciers. C'est le début d'une collaboration dont les enjeux pourraient bien dépasser la fiction...