Les Carnets d'Edith

Dans les premiers temps de l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne en 1940, Edith, quatorze ans, noircissait encore les pages de son journal d'anecdotes candides, où il était question de fêtes et de garçons. Mais la menace nazie s'intensifie, et le regard d'Edith s'assombrit alors qu'elle entame une lutte acharnée pour survivre. Cachée pendant trois ans par une courageuse famille protestante, l'adolescente affronte les horreurs de la guerre sous la menace constance d'être découverte ou trahie. Entremêlant ses journaux, les lettres clandestines échangées entre les membres de sa famille et ses propres souvenirs, cet extraordinaire témoignage de "l'Anne Frank qui a survécu" est un récit profondément émouvant de chagrin, de courage et de la remarquable confiance en l'humanité qu'a gardée une jeune fille face au désespoir.