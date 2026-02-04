Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les Carnets d'Edith

Hélène Collon, Edith Velmans

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans les premiers temps de l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne en 1940, Edith, quatorze ans, noircissait encore les pages de son journal d'anecdotes candides, où il était question de fêtes et de garçons. Mais la menace nazie s'intensifie, et le regard d'Edith s'assombrit alors qu'elle entame une lutte acharnée pour survivre. Cachée pendant trois ans par une courageuse famille protestante, l'adolescente affronte les horreurs de la guerre sous la menace constance d'être découverte ou trahie. Entremêlant ses journaux, les lettres clandestines échangées entre les membres de sa famille et ses propres souvenirs, cet extraordinaire témoignage de "l'Anne Frank qui a survécu" est un récit profondément émouvant de chagrin, de courage et de la remarquable confiance en l'humanité qu'a gardée une jeune fille face au désespoir.

Par Hélène Collon, Edith Velmans
Chez J'ai lu

|

Auteur

Hélène Collon, Edith Velmans

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Carnets d'Edith par Hélène Collon, Edith Velmans

Commenter ce livre

 

Les Carnets d'Edith

Edith Velmans trad. Hélène Collon

Paru le 04/02/2026

336 pages

J'ai lu

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290428061
9782290428061
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.