Notre abri

Oh, une goutte de pluie... L'orage arrive. Voici qu'il claque et se déchaîne, voici le vent qui souffle et hurle, l'éclair qui zèbre le ciel et le tonnerre qui gronde et tempête. Et voici la forêt, une fois l'orage passé. Les animaux sont trempés, tout déprimés. Les nids et les terriers sont tout inondés. On ne peut rien réparer. Sauf si... Sauf si quelqu'un se dit que ça vaut le coup d'essayer ! Un album réjouissant, pour continuer à essayer, quand tout semble perdu. Par l'autrice-illustratrice du Grand Voyage de Quenotte, Le Meilleur de tous les papas, et L'arbre de Petit Roux.