Comment t'as fait pour perdre autant ?

Aurélien Benoilid, Maud Nisand

Et si vous étiez à une lecture du déclic ? Elle a perdu 40 kg. Sans régime. Sans frustration. Sans sentiment de privation. Sous les yeux de son mari Aurélien, neurologue, Maud s'est reconnectée profondément à son corps et a révolutionné sa vie. Peu à peu, elle a découvert que la clé de sa métamorphose avait toujours été là, en elle. Maud Nisand et Aurélien Benoilid dévoilent ici ce qu'ils nomment la MMPPP : méthode magique pour perdre du poids. Entre récit plein d'humour et éclairage neurologique passionnant, ils proposent des clés concrètes pour vous aider à maigrir durablement, sans lutter contre vous-même. Une approche novatrice, respectueuse du corps, validée par la science et par l'expérience : enfin un chemin possible pour ceux qui ont l'impression d'avoir déjà tout essayé. Arrêtez de vous battre contre votre corps, commencez à l'écouter.

Par Aurélien Benoilid, Maud Nisand
Chez Marabout

|

Auteur

Aurélien Benoilid, Maud Nisand

Editeur

Marabout

Genre

Autres régimes

Comment t'as fait pour perdre autant ?

Aurélien Benoilid, Maud Nisand

Paru le 04/03/2026

272 pages

Marabout

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782501200202
© Notice établie par ORB
