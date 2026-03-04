Comment t'as fait pour perdre autant ?

Et si vous étiez à une lecture du déclic ? Elle a perdu 40 kg. Sans régime. Sans frustration. Sans sentiment de privation. Sous les yeux de son mari Aurélien, neurologue, Maud s'est reconnectée profondément à son corps et a révolutionné sa vie. Peu à peu, elle a découvert que la clé de sa métamorphose avait toujours été là, en elle. Maud Nisand et Aurélien Benoilid dévoilent ici ce qu'ils nomment la MMPPP : méthode magique pour perdre du poids. Entre récit plein d'humour et éclairage neurologique passionnant, ils proposent des clés concrètes pour vous aider à maigrir durablement, sans lutter contre vous-même. Une approche novatrice, respectueuse du corps, validée par la science et par l'expérience : enfin un chemin possible pour ceux qui ont l'impression d'avoir déjà tout essayé. Arrêtez de vous battre contre votre corps, commencez à l'écouter.