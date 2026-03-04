Ma box crochet DIY Jardin poétique

Craquez pour la tendance des fleurs en crochet, déjà incontournable en France comme en Angleterre. Avec ce coffret, Marabout propose un kit de fleurs en crochet pensé pour être simple et accessible, même quand on débute. A l'intérieur, tout est prévu pour réaliser un mini bouquet : les fils, le crochet, la tige métallique et un livret explicatif clair et détaillé ! Des modèles faciles à réaliser, avec un seul point à maîtriser, du matériel de qualité et un fil 100 % coton : tout est réuni pour se lancer et se faire plaisir.