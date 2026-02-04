1969 : Albert Speer, architecte favori et ministre de l'Armement d'Hitler, publie ses Mémoires. Revisitant son passé, il parachève l'ultime métamorphose qui a sauvé sa tête au procès de Nuremberg et fera de lui la star de la culpabilité allemande. Affirmant n'avoir rien su de la Solution finale, il se déclare " responsable, mais pas coupable " . Les historiens auront beau démontrer qu'il a menti, sa version de lui-même s'imposera toujours. Comment écrire sur un homme qui a rendu la fiction plus séduisante que la vérité ? A l'heure des fake news et de la guerre des récits, voici le roman d'un des plus grands mensonges de l'Histoire. Traquant les scènes de la vie de Speer et convoquant les acteurs capitaux d'après-guerre, notamment l'historienne Gitta Sereny, Jean-Noël Orengo propose une lecture vertigineuse de celui à qui l'un de ses collaborateurs affirmait : " Savez-vous ce que vous êtes ? Vous êtes l'amour malheureux du Führer. " L'auteur questionne tout ce que raconte Speer, la part d'invention et de mise en scène, cet art dont il fut " un maître " . Raphaëlle Leyris, Le Monde. On repose livre étourdi, un peu ivre. Et on admire Orengo, qui fait imploser l'immortalité de carton-pâte, pourtant terriblement solide, de Speer. Damien Aubel, Transfuge.