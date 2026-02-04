Inscription
#Essais

Le roman de L'Equipe

Vincent Duluc

ActuaLitté
Avec son double point de vue de lecteur fi dèle depuis ses six ans et de journaliste qui l'incarne aujourd'hui, Vincent Duluc nous raconte le "roman de L'Equipe" qui, en 2026, fête ses quatre-vingts ans. Une institution à l'origine de multiples événements comme le Tour de France ou la Coupe d'Europe de football, et riche en succès innombrables - jusqu'à 1, 6 million d'exemplaires vendus en 1998. Un laboratoire incomparable du journalisme de sport, spécialité longtemps marginalisée, qui grâce à une cohorte de personnalités hautes en couleur - Jacques Goddet, son directeur historique, en premier lieu - a su gagner ses lettres de noblesse. Car ce que rapporte Vincent Duluc, avec la ferveur d'une plume souvent drôle, c'est aussi une profession en constante évolution, des reportages d'exception, et les coulisses trépidantes d'un journal. Des exploits de nos footballeurs en Coupe du monde à l'épiphanie olympique de 2024, des poings levés de Smith et Carlos au pouce baissé de l'affaire Jacquet, L'Equipe rend compte du monde. Avec ses mots, son expertise et son indéfectible passion.

Par Vincent Duluc
Chez Stock

|

Auteur

Vincent Duluc

Editeur

Stock

Genre

Actualité médiatique France

Le roman de L'Equipe

Vincent Duluc

Paru le 04/02/2026

331 pages

Stock

21,50 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234099173
9782234099173
© Notice établie par ORB
