Pour une biodiversité de l'enfance

Performance scolaire, ravages des écrans, réseaux sociaux... Dans une société focalisée sur la compétitivité et l'efficacité, nos enfants font trop souvent l'objet d'une véritable agriculture intensive : uniformisés, calibrés et conditionnés pour le haut rendement. Alors qu'ils devraient pouvoir grandir comme des pissenlits : libres, vivants, divers et résilients. En s'inspirant des principes de la permaculture, le Dr Céline Lamy nous démontre qu'une révolution douce est possible et nous emmène là où les enfants ne sont pas des ressources à exploiter mais des jardins à cultiver. L'objectif ? Soutenir leur biodiversité essentielle et leur permettre de se déployer tout en préservant leurs racines. Elle esquisse ainsi les contours d'un nouveau modèle éducatif, fondé sur la connexion à notre environnement, l'adaptation aux rythmes naturels, la coopération, l'interdépendance, l'attachement, la liberté... Autant de piliers indispensables au développement émotionnel et identitaire. Un manifeste puissant pour remettre l'enfant au coeur de la société, non pas en tant que futur acteur économique, mais comme un être doté d'une singularité unique à révéler et à apporter au monde. "Une oeuvre immensément humaine". Vanessa Courville