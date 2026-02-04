Journal d'une gymnaste

L'édition poche de P. U. S. H. : un récit intimiste pour aborder le mouvement MeToo dans le sport. Tessa, 15 ans, vit au rythme de la gymnastique. Sa mère est présidente du club de gym, son père en est le kiné et sa petite soeur de 8 ans semble née pour l'or Olympique. Difficile pour la jeune fille de trouver sa place en tant que gymnaste " juste bonne ". Or cette année s'annonce particulière : un entraineur professionnel vient d'être embauché par la mère de Tessa. Ce Raphaël a de grandes ambitions pour ses élèves et il va bouleverser le rapport de la jeune fille à sa passion.