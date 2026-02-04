Inscription
Roman jeunesse

Journal d'une gymnaste

Annelise Heurtier

ActuaLitté
L'édition poche de P. U. S. H. : un récit intimiste pour aborder le mouvement MeToo dans le sport. Tessa, 15 ans, vit au rythme de la gymnastique. Sa mère est présidente du club de gym, son père en est le kiné et sa petite soeur de 8 ans semble née pour l'or Olympique. Difficile pour la jeune fille de trouver sa place en tant que gymnaste " juste bonne ". Or cette année s'annonce particulière : un entraineur professionnel vient d'être embauché par la mère de Tessa. Ce Raphaël a de grandes ambitions pour ses élèves et il va bouleverser le rapport de la jeune fille à sa passion.

Par Annelise Heurtier
Chez Casterman

|

Auteur

Annelise Heurtier

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Journal d'une gymnaste

Annelise Heurtier

Paru le 04/02/2026

288 pages

Casterman

7,50 €

ActuaLitté
9782203303980
