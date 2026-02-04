Inscription
#Essais

Passez à la vitesse IA : vie pro, vie perso et études

Yann Ruello, Maëlle Bertrand, Patrick Chataignier

ActuaLitté
De nos jours, tout le monde a entendu parler de ChatGPT et des autres intelligences artificielles génératives. Pourtant, au-delà de la création d'un portrait façon Miyazaki ou d'un starter pack amusant, rares sont ceux qui savent réellement à quoi ces outils peuvent servir de manière concrète et, encore moins, comment les utiliser efficacement. C'est précisément l'objectif de cet ouvrage : répondre aux premières interrogations des utilisateurs curieux. Que puis-je faire avec ces technologies ? Et surtout, comment m'y prendre ? Ce livre propose des réponses claires et accessibles, offrant à chacun les clés pour tirer pleinement parti de ces nouvelles intelligences : - Les notions essentielles pour bien rédiger ses prompts. - 100 prompts rédigés et expliqués couvrant aussi bien des applications pour sa vie quotidienne que pour sa vie professionelle, mais aussi des cas pratiques pour ses études ou celles de ses enfants. - 14 thématiques pour découvrir l'étendue des possibilités : organisation, communication, stratégie, innovation et design, technologie, management, aide aux devoirs, methodologie, orientation, bien-être, voyages, vie quotidienne, famille, loisirs et créativité - De nombreux conseils et astuces pour utiliser les fonctions plus avancées de ChatGPT et de ses concurrents.

Yann Ruello, Maëlle Bertrand, Patrick Chataignier
Dunod

|

Auteur

Yann Ruello, Maëlle Bertrand, Patrick Chataignier

Editeur

Dunod

Genre

Carrière et réussite

Passez à la vitesse IA : vie pro, vie perso et études

Yann Ruello, Maëlle Bertrand, Patrick Chataignier

Paru le 04/02/2026

208 pages

Dunod

17,90 €

ActuaLitté
9782100889471
