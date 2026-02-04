Inscription
#Essais

Le petit compta

Charles-Edouard Godard, Séverine Godard, Patrick Pinteaux

ActuaLitté
En 48 pages et 21 fiches pratiques, le Petit Compta fournit toutes les notions et règles indispensables de la comptabilité, des opérations courantes, au financement de l'entreprise, en présentant notamment : - les opérations d'achat-vente - le traitement de la TVA - les immobilisations, stocks et provisions - le bilan et le compte de résultat - les amortissements et les dépréciations - les portefeuille-titres - les créances et les dettes - les provisions et l'inventaire - les groupes de sociétés - les opérations en capitalPlus de 85 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Par Charles-Edouard Godard, Séverine Godard, Patrick Pinteaux
Chez Dunod

|

Auteur

Charles-Edouard Godard, Séverine Godard, Patrick Pinteaux

Editeur

Dunod

Genre

Comptabilité analytique

Le petit compta

Charles-Edouard Godard, Séverine Godard, Patrick Pinteaux

Paru le 04/02/2026

48 pages

Dunod

4,90 €

ActuaLitté
9782100888580
