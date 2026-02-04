En 48 pages et 21 fiches pratiques, le Petit Compta fournit toutes les notions et règles indispensables de la comptabilité, des opérations courantes, au financement de l'entreprise, en présentant notamment : - les opérations d'achat-vente - le traitement de la TVA - les immobilisations, stocks et provisions - le bilan et le compte de résultat - les amortissements et les dépréciations - les portefeuille-titres - les créances et les dettes - les provisions et l'inventaire - les groupes de sociétés - les opérations en capitalPlus de 85 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------