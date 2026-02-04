Inscription
#Essais

Compléments alimentaires & Santé mentale

Guillaume Fond

ActuaLitté
Comment des nutriments, des extraits de plantes ou des probiotiques concentrés dans une gélule peuvent-ils agir sur notre cerveau et notre microbiote ? Influencer nos émotions, nos pensées, notre vulnérabilité au stress, apaiser les troubles de la concentration, de la mémoire et du sommeil ? Rarement une question de santé aura suscité autant d'engouement et de controverses. Certains répondent "Evidemment ! ", d'autres restent sceptiques. Qui a raison ? L'objectif de ce livre n'est ni de promouvoir ni de condamner, mais d'outiller la décision. Que peut-on attendre d'un complément lorsque l'on suit déjà un mode de vie sain ? Comment interpréter les données scientifiques sans leur faire dire n'importe quoi ? Comment s'y retrouver, repérer d'éventuelles carences et choisir des produits de qualité ? En dissipant les idées reçues, Guillaume Fond nous aide à adopter une démarche mesurée, qui reconnaît la variabilité des réponses d'un individu à l'autre, afin que personne ne se prive de solutions susceptibles d'améliorer réellement son quotidien. Ce livre est le premier guide scientifique consacré à l'efficacité des compléments alimentaires en santé mentale, fruit de plusieurs années de recherches, regroupées par l'un des spécialistes internationalement reconnus sur le sujet.

Par Guillaume Fond
Chez Flammarion

|

Auteur

Guillaume Fond

Editeur

Flammarion

Genre

Questions du quotidien

Compléments alimentaires & Santé mentale

Guillaume Fond

Paru le 04/02/2026

448 pages

Flammarion

22,00 €

ActuaLitté
9782080478597
