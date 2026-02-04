Comment un déménagement peut-il vous faire gagner de l'argent ? Comment charger efficacement le coffre d'une voiture ? Comment Gauss, à huit ans, a-t-il obtenu le résultat d'un épineux problème de mathématiques en moins d'une minute ? En racontant l'histoire des raccourcis imaginés par ses pairs, Marcus du Sautoy, mathématicien, invite à s'élever à un niveau de pensée qui perçoit des modèles et des schémas là où nous ne distinguons de prime abord que des sentiers inextricables. Qu'il s'agisse de la vie quotidienne ou des plus grands progrès de l'humanité, la force d'abstraction des mathématiques permet des courts-circuits qu'on retrouve aussi bien dans la construction des premières villes que dans les algorithmes pour trouver l'âme-soeur. En dix chapitres s'ouvrant sur une énigme dont la clé est un raccourci, l'auteur nous livre une boîte à outils pour optimiser votre temps, faire de bons investissements ou améliorer votre mémoire. Ce livre pourrait bien être votre raccourci vers l'art du raccourci !