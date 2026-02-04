Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'art du raccourci

Raymond Clarinard, Marcus Du Sautoy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment un déménagement peut-il vous faire gagner de l'argent ? Comment charger efficacement le coffre d'une voiture ? Comment Gauss, à huit ans, a-t-il obtenu le résultat d'un épineux problème de mathématiques en moins d'une minute ? En racontant l'histoire des raccourcis imaginés par ses pairs, Marcus du Sautoy, mathématicien, invite à s'élever à un niveau de pensée qui perçoit des modèles et des schémas là où nous ne distinguons de prime abord que des sentiers inextricables. Qu'il s'agisse de la vie quotidienne ou des plus grands progrès de l'humanité, la force d'abstraction des mathématiques permet des courts-circuits qu'on retrouve aussi bien dans la construction des premières villes que dans les algorithmes pour trouver l'âme-soeur. En dix chapitres s'ouvrant sur une énigme dont la clé est un raccourci, l'auteur nous livre une boîte à outils pour optimiser votre temps, faire de bons investissements ou améliorer votre mémoire. Ce livre pourrait bien être votre raccourci vers l'art du raccourci !

Par Raymond Clarinard, Marcus Du Sautoy
Chez Flammarion

|

Auteur

Raymond Clarinard, Marcus Du Sautoy

Editeur

Flammarion

Genre

Curiosités mathématiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'art du raccourci par Raymond Clarinard, Marcus Du Sautoy

Commenter ce livre

 

L'art du raccourci

Marcus Du Sautoy trad. Raymond Clarinard

Paru le 04/02/2026

384 pages

Flammarion

11,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080452955
9782080452955
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.