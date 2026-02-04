Baked oats

Alors, prêts à rendre vos matins plus gourmands et plus sains ? Faciles à préparer et déclinables selon vos envies, ces flocons d'avoine cuits au four vous feront commencer la journée du bon pied ! Sains et rapides, préparez-les plusieurs jours à l'avance pour en profiter toute la semaine. Des recettes incontournables aux plus créatives et gourmandes, que vous soyez salé ou sucré, team petit-déj' ou team goûter, ce livre vous propose 40 idées simples, équilibrées et économiques !