#Beaux livres

Baked oats

Laura Haquette, Jordan Landaverde, Delphine Lebrun

ActuaLitté
Alors, prêts à rendre vos matins plus gourmands et plus sains ? Faciles à préparer et déclinables selon vos envies, ces flocons d'avoine cuits au four vous feront commencer la journée du bon pied ! Sains et rapides, préparez-les plusieurs jours à l'avance pour en profiter toute la semaine. Des recettes incontournables aux plus créatives et gourmandes, que vous soyez salé ou sucré, team petit-déj' ou team goûter, ce livre vous propose 40 idées simples, équilibrées et économiques !

Par Laura Haquette, Jordan Landaverde, Delphine Lebrun
Chez Larousse

|

Auteur

Laura Haquette, Jordan Landaverde, Delphine Lebrun

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine familiale

Retrouver tous les articles sur Baked oats par Laura Haquette, Jordan Landaverde, Delphine Lebrun

Baked oats

Laura Haquette

Paru le 04/02/2026

104 pages

Larousse

12,99 €

ActuaLitté
9782036091818
© Notice établie par ORB
