Tout pour préparer son voyage en Espagne

Jean-Charles Ben Sichou

ActuaLitté
Destination de vacances idéale toute l'année, l'Espagne séduit chaque année plus de 90 millions de visiteurs, attirés par sa diversité et son authenticité. Que vous soyez passionné d'architecture et d'art, amateur de plages ensoleillées, amoureux de nature, curieux des traditions locales ou gourmand en quête de nouvelles saveurs, ce pays a toujours quelque chose à offrir. Pourtant, organiser son voyage peut vite devenir un casse-tête : face à la multitude de séjours possibles, il n'est pas toujours simple de faire les bons choix. Où déguster les meilleurs tapas et vins espagnols ? Que visiter en trois jours à Madrid, Barcelone, Séville où Cadiz ? Comment s'aventurer dans les dunes, volcans et plages lunaires de Lanzarote et Fuerteventura ? Quels sont les meilleurs endroits pour faire la fête ? Comment traverser l'Espagne en train ? Vous trouverez dans ce guide des conseils pratiques indispensables et toutes les choses à savoir avant de partir. Vous trouverez aussi une vingtaine d'itinéraires thématiques : Tolède, Salamanque et Ávila : l'Espagne médiévale ; parcours sur les traces des grands artistes et écrivains espagnols ; Séville, Cordou et Grenade : joyaux de l'Andalousie mauresque ; road trip dans les Pyrénées espagnoles ; le Pays basque espagnol entre Bilbao et San Sebastián... Il vous mènera à la rencontre des merveilles d'un pays d'une incroyable richesse culturelle, artistique, gastronomique et naturelle. Suivez le guide !

Par Jean-Charles Ben Sichou
Chez Larousse

|

Auteur

Jean-Charles Ben Sichou

Editeur

Larousse

Genre

Espagne

Tout pour préparer son voyage en Espagne

Jean-Charles Ben Sichou

Paru le 04/02/2026

128 pages

Larousse

16,99 €

