Parce que tu es formidable

Un recueil d'histoires inspirantes pour avoir confiance en soi ! Des histoires aux messages positifs portées par des personnages forts, pour que l'enfant découvre que lui aussi est fantastique. - Au début de chaque histoire, une introduction sur la personnalité du héros/de l'héroïne. - Une mise en exergue des valeurs et des actions positives. - Des questions à la fin de chaque histoire pour inciter à la réflexion et ouvrir le dialogue. Contient : - Vaiana, Le festival des cerfs-volants - Lilo et Stitch, Le concours canin - Encanto, Un don exceptionnel - Alerte Rouge, Telle mère, telle fille - Vice Versa 2, Les Jeux du Cortex Dès 3 ans.