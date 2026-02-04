Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Parce que tu es formidable

Disney, Emmanuelle Caussé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un recueil d'histoires inspirantes pour avoir confiance en soi ! Des histoires aux messages positifs portées par des personnages forts, pour que l'enfant découvre que lui aussi est fantastique. - Au début de chaque histoire, une introduction sur la personnalité du héros/de l'héroïne. - Une mise en exergue des valeurs et des actions positives. - Des questions à la fin de chaque histoire pour inciter à la réflexion et ouvrir le dialogue. Contient : - Vaiana, Le festival des cerfs-volants - Lilo et Stitch, Le concours canin - Encanto, Un don exceptionnel - Alerte Rouge, Telle mère, telle fille - Vice Versa 2, Les Jeux du Cortex Dès 3 ans.

Par Disney, Emmanuelle Caussé
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Emmanuelle Caussé

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Parce que tu es formidable par Disney, Emmanuelle Caussé

Commenter ce livre

 

Parce que tu es formidable

Disney

Paru le 04/02/2026

128 pages

Hachette

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017367598
9782017367598
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.