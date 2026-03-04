Chibi Maruko-chan Tome 6

Momoko Sakura est une jeune fille vivant avec ses parents, sa soeur et ses grands-parents dans la petite ville de Shimizu. Elle est souvent surnommée "Chibi Maruko" en raison de sa petite taille. Suivez le quotidien mouvementé de la petite Maruko à travers des situations aussi inattendues qu'hilarantes. Inspiré de la vie de l'autrice Momoko Sakura, Chibi Maruko-chan berce depuis plus de trente ans l'enfance de tout un pays. Publiée aux éditions Shueisha et adaptée en animé, la popularité de la série dépasse les frontières du Japon, ce qui en fait aujourd'hui un shôjo incontournable.