#Essais

Plan comptable général

Gilles Meyer

ActuaLitté
Le plan comptable général 2026-2027 est conforme au règlement ANC n° 2022-06 applicable au 1er janvier 2025. - Autorisé aux examens et concours ! - Inclus : le résumé du plan de compte - Une présentation claire : son format dépliant, avec classification par couleurs et distinction des systèmes, offre une lisibilité optimale. - Plan de comptes minimal : en noir. - Comptes d'utilisation facultative : en bleu. Ce nouveau plan comptable répond aux besoins des étudiants et professionnels, alliant praticité et conformité. Retrouvez la liste intégrale des comptes du plan comptable général : CLASSE 1 Comptes de capitaux CLASSE 2 Comptes d'immobilisations CLASSE 3 Comptes de stocks et en-cours CLASSE 4 Comptes de tiers CLASSE 5 Comptes financiers CLASSE 6 Comptes de charges CLASSE 7 Comptes de produits CLASSE 8 Comptes spéciaux. Depuis 15 ans, le Plan Comptable Général est mis à jour chaque année et s'adresse aux étudiants (école de commerce, université, BTS, IUT, DCG...) et aux professionnels.

Par Gilles Meyer
Chez Hachette

|

Auteur

Gilles Meyer

Editeur

Hachette

Genre

Comptabilité générale

Plan comptable général

Gilles Meyer

Paru le 04/02/2026

28 pages

Hachette

2,95 €

ActuaLitté
9782017360278
