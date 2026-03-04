Louis XIV, le Roi-Soleil

Redécouvrez l'un des plus grands personnages de l'Histoire de France : Louis XIV. Fils aîné de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, Louis, surnommé Dieudonné, monte sur le trône à l'âge de quatre ans et demi sous le nom de Louis XIV. Son règne dure soixante-douze ans, si bien que c'est son petit-fils qui lui succède. C'est le règne le plus long de l'Histoire de France et incontestablement l'un des plus prestigieux. La renommée du Roi-Soleil a traversé les époques et dépasse les frontières françaises. Cet ouvrage retrace ainsi toute la vie de Louis XIV et nous plonge à la Cour de Versailles, nous faisant découvrir sa famille, les favorites du roi et les nombreuses intrigues, mais également les écrivains, musiciens, artistes, architectes ou encore jardiniers... En effet, le mécénat royal a participé au développement des arts, de la culture et des sciences. Sous l'impulsion du roi et de son entourage, des artistes tels que Molière, Lully, Racine, Boileau, Le Nôtre ou Le Brun s'y épanouissent. L'ouvrage évoquera également la politique extérieure et les conquêtes menées par Louis XIV donnant à la France des frontières approchant celles de l'ère contemporaine. Un très bel ouvrage, illustré par plus de 400 documents en couleur.