La Mer Promise Jeanne des Embruns et ses amis siréniens ont réussi à éviter le Temps des Abysses. Mais si l'Empire Marin a gagné la paix, la jeune femme y a perdu son père, le Marquis de Gabrini. Désormais orpheline, Jeanne a besoin de calme et de repos. Pour les trouver, elle retourne sur son îlot natal, dans le golfe de son enfance. Très vite, Jeanne décide d'en savoir davantage sur le passé et la rencontre de ses parents. Dans les archives familiales, elle découvre un carnet de voyage qui la met sur la piste du pays d'origine de sa mère : le Fjordland. Pour Jeanne des Embruns, il est temps de reprendre la mer vers le grand nord, d'affronter les glaces et les banquises et de plonger vers ses origines. Du cimetière des méduses au Palais de la Tsarine Ekaterina II, Jeanne pourra compter, encore une fois, sur le soutien d'Abyss et Ecume, ses amis siréniens. Ensemble, ils nageront vers le coeur de l'océan et tenteront de percer le secret de la Mer Promise. Partez à la découverte de créatures extraordinaires à travers le dernier volume d'une trilogie pleine de poésie, de mélancolie et de merveilleux. A la croisée des influences nordiques, des mythes et légendes, Jean-Christophe Deveney et Valentin Varrel développent l'univers des sirènes avec fantaisie grâce à un dessin harmonieux hérité de l'animation.