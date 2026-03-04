Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

La mer promise

Jean-Christophe Deveney, Valentin Varrel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Mer Promise Jeanne des Embruns et ses amis siréniens ont réussi à éviter le Temps des Abysses. Mais si l'Empire Marin a gagné la paix, la jeune femme y a perdu son père, le Marquis de Gabrini. Désormais orpheline, Jeanne a besoin de calme et de repos. Pour les trouver, elle retourne sur son îlot natal, dans le golfe de son enfance. Très vite, Jeanne décide d'en savoir davantage sur le passé et la rencontre de ses parents. Dans les archives familiales, elle découvre un carnet de voyage qui la met sur la piste du pays d'origine de sa mère : le Fjordland. Pour Jeanne des Embruns, il est temps de reprendre la mer vers le grand nord, d'affronter les glaces et les banquises et de plonger vers ses origines. Du cimetière des méduses au Palais de la Tsarine Ekaterina II, Jeanne pourra compter, encore une fois, sur le soutien d'Abyss et Ecume, ses amis siréniens. Ensemble, ils nageront vers le coeur de l'océan et tenteront de percer le secret de la Mer Promise. Partez à la découverte de créatures extraordinaires à travers le dernier volume d'une trilogie pleine de poésie, de mélancolie et de merveilleux. A la croisée des influences nordiques, des mythes et légendes, Jean-Christophe Deveney et Valentin Varrel développent l'univers des sirènes avec fantaisie grâce à un dessin harmonieux hérité de l'animation.

Par Jean-Christophe Deveney, Valentin Varrel
Chez Glénat

|

Auteur

Jean-Christophe Deveney, Valentin Varrel

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La mer promise par Jean-Christophe Deveney, Valentin Varrel

Commenter ce livre

 

La mer promise

Jean-Christophe Deveney, Valentin Varrel

Paru le 04/03/2026

144 pages

Glénat

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344064481
9782344064481
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.