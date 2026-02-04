Inscription
#Essais

Irlande

Hachette tourisme

ActuaLitté
Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de l'Irlande : - 2 circuits détaillés étape par étape : De Dublin au Connemara en passant par Cork et Galway ; En Irlande du Nord : une boucle depuis Belfast. - 11 escapades le temps d'une journée pour enrichir vos vacances. - Des thématiques illustrées : légendes irlandaises, musique et pubs, dolmens mystérieux et panoramas à couper le souffle - Les adresses coups de coeur de nos auteurs : pubs authentiques, artisanat local, restos et marchés de produits locaux. - 45 cartes et près de 200 photos. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !

Par Hachette tourisme
Chez Hachette

Auteur

Hachette tourisme

Editeur

Hachette

Genre

Irlande

Irlande

Hachette tourisme

Paru le 04/02/2026

192 pages

Hachette

10,95 €

ActuaLitté
