Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de l'Irlande : - 2 circuits détaillés étape par étape : De Dublin au Connemara en passant par Cork et Galway ; En Irlande du Nord : une boucle depuis Belfast. - 11 escapades le temps d'une journée pour enrichir vos vacances. - Des thématiques illustrées : légendes irlandaises, musique et pubs, dolmens mystérieux et panoramas à couper le souffle - Les adresses coups de coeur de nos auteurs : pubs authentiques, artisanat local, restos et marchés de produits locaux. - 45 cartes et près de 200 photos. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !