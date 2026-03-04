Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

L'île hallucinée

Julien Freu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ile d'Hurlin, 1996. En suivant un chien errant dans la lande, Anh et Jonas, onze ans, découvrent le corps sans vie d'un enfant de leur âge. Lorsqu'ils donnent l'alerte, Louen, le chef de la police, blêmit. Le chien que les deux inséparables décrivent n'est autre que le sien... mort vingt ans plus tôt. Sur les lieux, aucune trace du corps. Pas le moindre aboiement. Pourtant un jeune garçon qui correspond au signalement vient d'être porté disparu. Peu après, tous les enfants font le même cauchemar et des meurtres étranges se succèdent. Que se passe-t-il sur Pile d'Hurlin ? Le capitaine Dozert et son coéquipier albinos, le lieutenant Cassio, sont dépêchés sur les lieux pour tenter de tirer au clair cette affaire. Avec L'Ile hallucinée et son atmosphère d'inquiétante étrangeté auréolée des couleurs du Magicien d'Oz et de l'univers de Lovecraft, Julien Freu explore les lisières de nos perceptions et trace son sillon au coeur des années 90 jusqu'au basculement vers un nouveau millénaire.

Par Julien Freu
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Julien Freu

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'île hallucinée par Julien Freu

Commenter ce livre

 

L'île hallucinée

Julien Freu

Paru le 04/03/2026

330 pages

Actes Sud Editions

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330219611
9782330219611
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.