L'île hallucinée

Ile d'Hurlin, 1996. En suivant un chien errant dans la lande, Anh et Jonas, onze ans, découvrent le corps sans vie d'un enfant de leur âge. Lorsqu'ils donnent l'alerte, Louen, le chef de la police, blêmit. Le chien que les deux inséparables décrivent n'est autre que le sien... mort vingt ans plus tôt. Sur les lieux, aucune trace du corps. Pas le moindre aboiement. Pourtant un jeune garçon qui correspond au signalement vient d'être porté disparu. Peu après, tous les enfants font le même cauchemar et des meurtres étranges se succèdent. Que se passe-t-il sur Pile d'Hurlin ? Le capitaine Dozert et son coéquipier albinos, le lieutenant Cassio, sont dépêchés sur les lieux pour tenter de tirer au clair cette affaire. Avec L'Ile hallucinée et son atmosphère d'inquiétante étrangeté auréolée des couleurs du Magicien d'Oz et de l'univers de Lovecraft, Julien Freu explore les lisières de nos perceptions et trace son sillon au coeur des années 90 jusqu'au basculement vers un nouveau millénaire.