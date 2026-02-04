Inscription
#Beaux livres

Génération 90

Didi Plums

ActuaLitté
Faites un bond dans le passé grâce à ce livre de coloriage tout en douceur ! Attrapez votre walkman, chaussez vos patins à roulettes, papotez des heures sur votre téléphone fixe et organisez une soirée pyjama comme dans vos plus tendres souvenirs. Choisissez votre palette de couleurs préférée pour vous replonger dans ces adorables souvenirs vintage ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges

Par Didi Plums
Chez Hachette

|

Auteur

Didi Plums

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Retrouver tous les articles sur Génération 90 par Didi Plums

Commenter ce livre

 

Génération 90

Didi Plums

Paru le 04/02/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782017356325
© Notice établie par ORB
plus d'informations

